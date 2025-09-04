Казанский вертолетный завод и Росавиация инициировали проверку парка вертолетов «Ансат». Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Казанском вертолетном заводе проверили 70% парка вертолетов «Ансат»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На Казанском вертолетном заводе проверили 70% парка вертолетов «Ансат»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Было проверено уже более 70% вертолетов. В результате проверок два хвостовых вала отправили на ремонт, еще один требует дополнительной проверки. В пресс-службе холдинга отметили, что проверки носят профилактический характер и не означают остановку полетов вертолетов данного типа.

Согласно директиве Росавиации, специалисты проводят разовый визуальный осмотр для предупреждения авиационных происшествий.

По данным СМИ, поводом для проверки вертолетов могли стать обнаруженные следы коррозии на хвостовом валу после аварии с учебным «Ансатом-У», которая произошла 20 июня. При этом инцидент не получил освещения в СМИ. В пресс-службе «Вертолетов России» на запрос «Ъ Волга-Урал» ответили, что у них нет такой информации.

Парк «Ансатов» на Казанском вертолетном заводе уже проверяли в ноябре 2024 года. Тогда проверкам подверглись корпуса, хвостовые редукторы, лопасти рулевых винтов и оборудование со складов. Решение было принято после аварии санитарного вертолета в Нижегородской области. На борту «Ансата» находились два члена экипажа и три пассажира, трое из них получили травмы.

Диана Соловьёва