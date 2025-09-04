Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Встреча проходит на Восточном экономическом форуме.

Ранее сегодня глава государства встретился на форуме с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что помимо господина Сипхандона в пленарном заседании ВЭФ поучаствуют монгольский премьер и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский вблизи Владивостока. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».