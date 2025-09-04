Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Встреча прошла на Восточном экономическом форуме, который проходит на острове Русский вблизи Владивостока.

Сонсай Сипхандон отметил, что Лаос ценит дружбу и сотрудничество с Россией. Премьер-министр добавил, что его визит в Россию — честь для него, так как он учился в СССР. «Для меня большая честь вновь посетить Россию спустя почти 38 лет. Ранее я получал образование в Советском Союзе»,— сказал господин Сипхандон. Премьер также передал российскому лидеру привет от президента своей страны и приглашение посетить Лаос с визитом.

Господин Путин выразил уверенность, что визит господина Сипхандона во Владивосток принесет ему пользу. Он отметил, что это первый визит лаосского премьера в Россию. Владимир Путин также напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие дипломатических отношений.