Трамп призвал Европу усилить давление на Китай из-за поддержки России
Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров усилить давление на Китай из-за его вклада в российские действия на Украине. Об этом заявил представитель Белого дома в интервью телеканалу Fox News, комментируя итоги разговора Дональда Трампа с лидерами «коалиции желающих».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
«Президент также подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай из-за финансирования военных действий России»,— сказал чиновник (цитата по Reuters).
В разговоре Дональд Трамп также призвал европейских лидеров к отказу от российской нефти.
Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.
В правительстве ФРГ по итогам встречи заявили, что Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности после завершения конфликта. Там отметили, что решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия соглашения.
