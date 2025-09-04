ФРГ примет решение об отправке военных на Украину, когда будут рамки соглашения

Германия готова расширить свою поддержку Украине и будет играть свою роль в обеспечении гарантий безопасности, если конфликт на Украине будет урегулирован путем переговоров. Об этом заявил представитель правительства Германии по итогам переговоров между союзниками Киева в Париже.

«Европейцы готовы внести решающий вклад в обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины после достижения мирного соглашения,— говорится в заявлении пресс-секретаря. — Германия сыграет свою роль».

В ведомстве отметили, что федеральное правительство готово «расширять» повестку «финансирования, вооружения и подготовки украинских вооруженных сил». «Германия примет решение о военном участии в установленном порядке, как только будут прояснены рамочные условия (соглашения. — "Ъ")»,— сообщили в пресс-службе.

Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Елисейском дворце примерно спустя 40 минут после ее начала, сообщило издание «Европейская правда». Он должен был вернуться позднее для участия в конференции с Дональдом Трампом. Она прошла в формате видеоконференцсвязи.

Главная тема консультаций — гарантии безопасности для Украины. По данным СМИ, основной вариант, рассматриваемый украинскими союзниками, — формат «НАТО Лайт», предполагающий, что в случае нападения на Украину гаранты безопасности в течение 24 часов должны согласовать ответные меры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарантии вновь собрали "желающих"».

Анастасия Домбицкая