Малый бизнес на самовывозе

Участники проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума в четверг, 4 сентября, обсуждали в том числе проблемы малого бизнеса. Это все еще высокая ключевая ставка, неопределенность будущих налоговых условий и проявления чиновничьей бюрократии на местах. Выступавшие на профильной сессии отмечали, что в условиях выборочного подхода государства к поддержке лишь наиболее важных для него сегментов рынка (таких, например, как малые технологические компании) малому и среднему предпринимательству (МСП) следует повышать эффективность своей работы, искать новые рынки сбыта и альтернативные бюджетным источники финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Генеральный директор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Малый бизнес относительно других секторов экономики в последние шесть лет демонстрировал самые высокие темпы роста — в значительной мере благодаря Дальнему Востоку, заявил на Восточном экономическом форуме глава «Опоры России» Александр Калинин. При этом он отметил, что в 2025 году индекс деловых настроений МСП (RSBI) устойчиво снижался и его дальнейшая траектория во многом будет зависеть от действий властей. Напомним, по итогам июля RSBI составил 50 пунктов, то есть замер на границе между спадом и ростом (см. “Ъ” от 21 августа).

Одна из главных проблем МСП — дорогие кредиты из-за все еще высокой ключевой ставки.

Из-за нее бизнес в целом, по подсчетам Александра Калинина, теряет примерно 8 трлн руб. в год. Поэтому следующий шаг ЦБ по ставке на заседании 12 сентября, по мнению главы «Опоры», должен быть «достаточно широким». Нервозность сектору также добавляют разговоры о возможном пересмотре льгот по соцвзносам и НДС для малого бизнеса в условиях, когда власти обещали отсутствие изменений в налоговой системе после ее донастройки вплоть до 2030 года.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов также говорил о налогах: «Только начали двигаться вперед, как опять поставлен вопрос о налоговых изменениях не в пользу бизнеса». По его словам, несмотря на прошедшую административную реформу, «на местах не все так хорошо» и с бюрократией можно столкнуться даже в новых институтах доверия. Претензиями к чиновникам на другой сессии форума поделился и генеральный директор компании «Т Плюс» Павел Сниккарс:

«Только отдали предпринимателю в концессию имущество — приходит контрольный орган. И на следующей неделе у тебя 12 предписаний, которых не было за последние 10 лет».

Банки ожидаемо смотрят на проблемы МСП со своей стороны, указывая на многообразие форм поддержки сектора. Руководитель блока малого бизнеса банка ПСБ Ирина Жимерина основными направлениями такой помощи назвала поддержку экспорта, развитие инфраструктуры для кооперации с крупным бизнесом и госкорпорациями и выделение субсидий на инновации и цифровизацию.

Председатель правления МСП-банка Иван Подберезняк при этом признал выборочность подхода к поддержке бизнеса: в приоритете отрасли, помощь которым дает более ощутимый мультипликативный эффект для экономики. В качестве примера он привел господдержку малых технологических компаний, которые более эффективно, чем другие сектора, стимулируют рост уровня занятости.

Для повышения доли МСП в ВВП (сейчас она равна 22%) такой подход абсолютно обоснован, подчеркнул Иван Подберезняк. Он отметил, что кроме бюджетных средств у малого бизнеса есть и другие источники финансирования, например привлечение денег на облигационном рынке и использование цифровых финансовых активов. Глава МСП-банка полагает, что некрупным компаниям необходимо расширять рынки сбыта: «Надо переходить на следующий этап, мы видим, что сектор все-таки крепнет, ему нужно осваивать новые горизонты».

Полина Попова, Владивосток