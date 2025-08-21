МСП замер на пороге

Деловая активность малого и среднего бизнеса в июле продолжила снижаться: измеряющий ее индекс RSBI составил пороговые 50 пунктов, разделяющих зоны оптимизма и пессимизма в настроениях предпринимателей. Компонента удовлетворенности компаний ситуацией с кадрами опустилась до минимального значения с ноября 2022 года. На минимуме с декабря 2020 года была в июле компонента инвестиций — компании не спешат вкладываться в новые проекты в условиях неясных перспектив экономики. Впрочем, эксперты считают, что некоторое улучшение делового климата МСП на горизонте ближайших месяцев возможно в случае, если Центробанк продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (измеряется банком ПСБ, «Опорой России» и аналитическим центром НАФИ) в июле снизился до 50 пунктов с 51 пункта в июне. Ниже этого порогового значения, поясним, начинается зона спада активности предпринимателей.

До минимального с ноября 2022 года уровня в составе индекса сократилась компонента, отражающая удовлетворенность ситуацией с кадрами: показатель составил 49 пунктов после 52,9 пункта месяцем ранее. Доля МСП, расширивших штат, упала вдвое — до 9%. Бизнес постепенно оптимизирует расходы, сокращая непрофильных специалистов, которые нанимались под отдельные проекты. Вместе с тем компании заявляют о нехватке высококвалифицированных работников по отдельным направлениям. Притока сотрудников сейчас ждут 19% МСП, на 4 процентных пункта (п. п.) ниже, чем в июне.

На фоне продолжающегося смягчения денежно-кредитной политики несколько улучшились ожидания предпринимателей относительно будущих продаж.

Доля тех, кто прогнозирует сокращение выручки, уменьшилась до минимальных за три месяца 22%. Фактическая же ситуация пока остается без изменений: доля респондентов, фиксировавших сокращение продаж, в июле вновь составила 47%. При этом компонента продаж в целом, по-прежнему находясь в отрицательной зоне, выросла до 42,8 пункта с 41,8 пункта в июне.

Сдержанной в начале третьего квартала оставалась и кредитная активность. Соответствующая компонента третий месяц подряд находится на исторически низком уровне (в июле — 56 пунктов).

Наиболее заметным в июльских данных выглядит снижение компоненты инвестиций: показатель опустился до минимальных с декабря 2020 года 53,4 пункта (в июне — 55,3 пункта).

Вложения в июле наращивали 13% МСП — это минимум за пять лет. Сдержанными были и инвестпланы: запускать новые проекты рассчитывает минимальная с конца 2018 года доля компаний — 18% (месяцем ранее — 22%).

«В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку, однако деловая активность малого и среднего бизнеса пока не отыграла эти изменения. Вероятно, определенную положительную динамику в части продаж, кредитования и инвестиционного климата можно будет наблюдать в ближайшие месяцы при условии продолжения цикла снижения ставки»,— отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилл Тихонов.

Из разбивки по размерам МСП следует, что снижение индекса RSBI наблюдалось как в микробизнесе, так и в малых и средних компаниях. Деловая активность в первом сжимается второй месяц подряд: в июле показатель оценивался в 47,4 пункта. Индикаторы для среднего и малого бизнеса просели на 5,3 п. п. и 0,5 п. п. — до 53,3 и 52,1 пункта соответственно.

Кристина Боровикова