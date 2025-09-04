Прокуратура приступила к изучению обстоятельств утреннего сбоя в метро Петербурга
Сбой в работе турникетов помешал жителям и гостям Санкт-Петербурга оплатить проезд в метрополитене с помощью электронных носителей. После того как все восстановилось, прокуратура метрополитена приступила к проверке инцидента.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сотрудники надзорного органа устанавливают причины, из-за которых стала невозможна оплата по банковским картам и карте «Подорожник». С такой проблемой пассажиры утром 4 сентября столкнулись сразу на нескольких станциях.
«Прокуратура также даст оценку соблюдению перевозчиком прав пассажиров метрополитена. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— добавили в пресс-службе городской прокуратуры.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что сбой наблюдался с шести часов утра. Спустя некоторое время работу системы оплаты восстановили.