ЦБ зарегистрировал допвыпуск акций «Россети Юг» объемом 54 млрд рублей

В Южном ГУ Центробанка России зарегистрировали дополнительные акции ПАО «Россети Юг». Их объем превысил 54 млрд руб., о чем свидетельствуют данные на портале раскрытия корпоративной информации. В итоге капитал энергокомпании увеличится в 4,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Россети Юг» планируют разместить свыше 54,6 млрд акций номиналом 10 коп. каждая. Их планируется разместить в дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности АО «Россети Кубань» (решение о реорганизации и присоединении компании было принято в мае 2025).

Сейчас «Россети Юг» отвечают за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия. После присоединения «Россети Кубань» в зону ответственности компании будет входить Краснодарский край и Адыгея.

Мария Хоперская