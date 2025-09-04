«Единая Россия» выдвинула кандидатуру Ильсура Метшина на должность мэра Казани
Партия «Единая Россия» внесла кандидатуру Ильсура Метшина на должность мэра Казани. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета, передает пресс-служба регионального отделения партии.
Ильсур Метшин выдвинут кандидатом на должность мэра Казани от «Единой России»
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В ходе заседания было решено, что татарстанское отделение «Единой России» подведет итоги выборов 19 сентября. Также были назначены наблюдатели в избирательные комиссии.
В этом году кандидатов на выборы мэра Казани утверждает раис Татарстана Рустам Минниханов. Согласно федеральному закону, принятому в марте 2025 года, мэры столиц регионов из числа кандидатов, предложенных губернаторами субъектов РФ.
Ильсур Метшин является мэром Казани с 2006 года. Он занимает этот пост четыре срока подряд. В мае этого года президент России Владимир Путин наградил Ильсура Метшина орденом «За заслуги перед Отечеством».