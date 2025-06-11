Кандидатов на выборы мэра Казани будет утверждать раис Татарстана

Мэра Казани будут выбирать из числа кандидатов, представленных раисом Республики Татарстан. За принятие соответствующего проекта закона на заседании проголосовали депутаты Госсовета республики.

Проект закона представлял председатель комитета республиканского парламента по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. За принятие закона проголосовали 76 депутатов, еще один парламентарий воздержался. Раис Татарстана будет утверждать не менее двух кандидатов.

В марте 2025 года в России приняли закон, согласно которому мэры региональных столиц будут избираться из числа кандидатов, предложенных губернаторами регионов. Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в разговоре с «Ъ Волга-Урал» в марте назвал себя сторонником прямых выборов, но отметил сложную обстановку в стране.

«Наверное, эта мера своевременна и продиктована временем, чтобы управление в регионах было более вертикализировано», — заявил парламентарий.

Мэром Казани с 2006 года является Ильсур Метшин.

Диана Соловьёва