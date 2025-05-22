Президент России Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Ильсур Метшин был удостоен госнаграды за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

Награждение прошло в Москве в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Дарья Сайфиева