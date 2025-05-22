Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Ильсур Метшин был удостоен госнаграды за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.
Награждение прошло в Москве в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.