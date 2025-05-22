Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил мэру Казани Ильсуру Метшину орден «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Путин наградил мэра Казани орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Ильсур Метшин был удостоен госнаграды за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

Награждение прошло в Москве в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все