Суд заключил под стражу капитана катера, пассажир которого утонул в канале Грибоедова

Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу до 1 ноября Дениса Зенина, управлявшего катером «Глория», при сходе с которого утонул пассажир. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Трагедия случилась 1 сентября в промежуток с 00:01 до 02:30. По информации следствия, Зенин, будучи нетрезвым, пришвартовал катер с двумя пассажирами к причальной стенке возле дома по адресу Набережная канала Грибоедова, 66.

Зная, что пассажиры также пьяны, а место не приспособлено для высадки людей, капитан сошел на берег и дал находившимся на борту команду покинуть катер. Во время подъема один из них упал в воду и погиб.

Зенина задержали 2 сентября, а на следующий день ему предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК).

Артемий Чулков