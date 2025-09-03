Метеор и катер столкнулись в акватории Малой Невы

Два судна столкнулись 3 сентября в акватории Малой Невы. Авария на воде произошла с участием метеора и катера, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На борту скоростного судна были 87 человек, никто не пострадал. Также нет травм и у пассажиров катера. Разлив нефтепродуктов не допущен. Маломерное судно отбуксировали к базе центра ГИМС МЧС по Петербургу.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что капитана катера задержали после гибели пассажира в канале Грибоедова.

Татьяна Титаева