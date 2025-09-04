Власти рассматривают две площадки для создания Рок-центра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируют открыть Рок-центр в заброшенном здании бывшего дома культуры (ДК) имени Свердлова на ул. Володарского, 9, в котором располагался Свердловский рок-клуб, или в бывшем павильоне Свердловской киностудии на ул. Ленина, 50, где работает торговый комплекс «Сити-центр», сообщил на заседании Совета неравнодушных горожан директор департамента культуры мэрии Илья Марков. По его словам, объект будет выполнять образовательную, музейную и концертную функции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший ДК имени Свердлова на ул. Володарского, 9 ТК "Сити-центр" на ул. Ленина, 50 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Бывший ДК имени Свердлова на ул. Володарского, 9 ТК "Сити-центр" на ул. Ленина, 50 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Господин Марков подчеркнул, что «идеальным вариантом» является здание бывшего ДК имени Свердлова, поскольку в 1986-1991 годах в нем располагался Свердловский рок-клуб. «Это было бы идеальное место, которое намолено, многие это понимают, но есть нюансы, определенные сложности»,— сказал он. Илья Марков добавил, что власти имеют наработки по обновлению здания «Сити-центра». «Это объект федеральной собственности, который передан в аренду частному бизнесу, но бизнес готов к перезагрузке и понимает, что в центре города не место тем объектам, которые выполняют обыденную и не очень презентабельную торговую функцию»,— пояснил глава департамента.

В ходе выступления Илья Марков призвал поддержать проект врио губернатора Дениса Паслера, который присутствовал на встрече неравнодушных горожан.

Свердловский рок-клуб просуществовал с 1986 по 1991 год. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации».

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. Для его проведения создана рабочая группа, в которую вошли Олег Гененфельд, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист Дмитрий Карасюк. Рабочую группу возглавляет мэр Алексей Орлов.

Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) при администрации Екатеринбурга создал мэр Алексей Орлов в 2021 году для обсуждения актуальных городских вопросов. В состав Совета вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.

Василий Алексеев