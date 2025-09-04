В Киргизии рассмотрят законопроект о регулировании альпинизма после трагедии с Наговициной

В парламенте Киргизии инициирован законопроект «Об альпинизме», который может обязать любителей горного туризма получать разрешения на восхождение. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс».

Киргизский депутат Эмиль Токтошев объяснил, что законопроект введет систему пермитов — специальных разрешений — для восхождения на вершины выше 6 тыс. м, а также заставит альпинистов получать обязательную страховку, покрывающую оказание медицинской помощи и эвакуации в случае ЧП.

По словам депутата, средства, которые поступят в бюджет страны благодаря законопроекту, можно будет направить на дальнейшей развитие горных лагерей и троп, финансирование спасательных операций и охрану природных территорий.

2 сентября стало известно о гибели российской альпинистки Натальи Наговицыной. 12 августа она сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии, это высшая точка хребта Тянь-Шань. Женщина осталась одна, на высоте 7,2 тыс. м, с небольшим запасом еды и воды, разорванной палаткой и спальным мешком. Попытки спасти ее провалилась из-за сложных погодных условий. Оказывая помощь россиянке, от переохлаждения погиб итальянский альпинист.