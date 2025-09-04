Челябинская компания выплатила сотрудникам 400 тыс. рублей долга по зарплате

Прокуратура Калининского района Челябинска привлекла директора ООО «РТН Экспертиза» к административной ответственности за невыплату заработной платы шести сотрудникам. Размер задолженности составил около 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Задолженность прокуратура выявила в августе этого года в ходе проверки, которую организовали после обращений работников. После вмешательства правоохранительных органов зарплата была выплачена. Кроме того, сотрудникам направили денежную компенсацию в размере более 70 тыс. руб.

ООО «РТН Экспертиза» зарегистрировано в Челябинске. Компания проводит технические испытания, исследования, инженерные изыскания, анализ и сертификацию.