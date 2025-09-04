Додик: Республика Сербская может объявить независимость в ответ на давление

Любое навязывание Республике Сербской внешней воли приведет к объявлению энтитетом независимости, написал его президент Милорад Додик в соцсети X.

Милорад Додик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить»,— написал господин Додик после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. По его словам, в республике твердо намерены принять решение о провозглашении независимости в случае необходимости.

Ранее президент заявил, что намерен в скором времени дважды побывать в России, чтобы провести «встречи с влиятельными людьми». В октябре он собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. «Попрошу российских друзей поддержать нас в проведении референдума и в обретении независимости»,— сообщил лидер Республики Сербской.

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал президентский мандат Милорада Додика на основании решения суда страны, который запретил ему заниматься политикой в течение шести лет. В Республике Сербской с этим решением несогласны и уже объявили референдум о его непринятии.

