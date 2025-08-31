Милорад Додик едет в Москву за независимостью

Лишенный мандата президента Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил, что намерен в ближайшее время посетить Москву, в том числе для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель — заручиться поддержкой России его планов провести в РС референдум о независимости. Заявление Милорада Додика прозвучало сразу после того, как ЦИК Боснии назначил на 23 ноября выборы нового президента Республики Сербской, в которых нынешний лидер боснийских сербов участвовать не сможет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О планах посетить Москву Милорад Додик неожиданно объявил в конце минувшей недели. Причем побывать в российской столице он намерен в ближайшее время дважды. «Скоро еду в Москву, где проведу встречи с влиятельными людьми. А где-то в октябре снова отправлюсь в Россию, чтобы встретиться с российским президентом»,— поведал Милорад Додик региональным СМИ.

Господин Додик, которому боснийский ЦИК недавно аннулировал президентский мандат на основании решения Суда Боснии, запретившего ему шесть лет заниматься политикой, откровенно рассказал и о главной цели визитов в Москву.

«Попрошу российских друзей поддержать нас в проведении референдума и в обретении независимости»,— сообщил он.

В ответ на вердикт боснийского суда и постановление Центризбиркома парламент РС неделю назад проголосовал за проведение в республике 25 октября референдума о непринятии этих решений. Вдобавок лишенный мандата президент РС инициировал еще один референдум — о самостоятельности Республики Сербской. Поддержку этим планам Милорад Додик и рассчитывает получить в Москве.

Кроме того, по словам господина Додика, он собирается просить Россию наложить вето на продление военной миссии Евросоюза в Боснии — EUFOR Althea. Мандат этой миссии продлевается в конце каждого года Совбезом ООН. «Гражданское управление в стране осуществляет иностранец Кристиан Шмидт (высокий представитель мирового сообщества в Боснии, выполняющий функции внешнего управляющего.— “Ъ”), а военная часть оккупации именуется Althea. Мы хотим убрать и одно, и другое. А чтобы добиться этого, мы должны стать отдельным государством»,— заявил Милорад Додик.

То, что в нынешней ситуации Милорад Додик решил сделать ставку на Москву, неслучайно. Он любит напоминать, что встречался с президентом РФ Владимиром Путиным «по меньшей мере 25 раз», и это удавалось мало кому из мировых политиков. И Россия не раз демонстрировала поддержку нынешнему лидеру боснийских сербов.

Его позиция по региональным проблемам практически совпадает с российской.

Как и господин Додик, Москва не признает высокого представителя мирового сообщества в Боснии Кристиана Шмидта, вступившего в должность без утверждения Совбезом ООН. Выступает Россия и за неукоснительное соблюдение Дейтонских соглашений по Боснии, особенно в части самостоятельности Республики Сербской, встречая в штыки все попытки пересмотра Дейтона под предлогом повышения функциональности боснийского государства. Важно для Москвы и то, что, несмотря на формальное присоединение Боснии к антироссийским санкциям, Милорад Додик блокировал их реализацию. И наконец, России важно не допустить реализации западных планов по интеграции Боснии в НАТО и ЕС, которые невозможны без одобрения Республики Сербской.

«Готов приезжать в Россию и встречаться с Путиным хоть каждую неделю»,— заявил год назад Милорад Додик. Однако на сей раз случай для него особый.

Анонс Милорада Додика двух поездок в Москву последовал сразу после того, как в конце минувшей недели боснийский ЦИК назначил на 23 ноября выборы нового президента РС, в которых многолетний лидер боснийских сербов принять участия не сможет. И чтобы не оказаться на политической пенсии, он инициировал проведение двух референдумов — о непринятии решений центральных властей Боснии и о независимости РС.

«Додик идет путем Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Все они таким же образом провозгласили самостоятельность и получили поддержку России»,— говорит бывший посол Боснии в Брюсселе Драшко Ачимович.

Впрочем, региональные эксперты не убеждены, что на сей раз планы Милорада Додика получат абсолютную поддержку Москвы. «Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений всегда их поддерживала, как и территориальную целостность Боснии, состоящей из двух государственных образований — Республики Сербской и мусульмано-хорватской федерации. Поэтому Додик вряд ли вправе рассчитывать на безоговорочное одобрение Москвой своей авантюры»,— заявил “Ъ” бывший сербский дипломат, а ныне политолог Сречко Джукич. Он полагает, что интересам Москвы отвечает скорее не независимая Республика Сербская, а РС как часть Боснии, которая может блокировать включение страны в НАТО или ЕС.