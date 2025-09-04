Более 67 тысяч льготников Ростовской области получили проездные билеты в 2025 году

В Ростовской области 67,8 тыс. льготников получили возможность бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте с начала 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 28,5 тыс. региональных льготников оформили проездные карты для бесплатного передвижения. К этой категории относятся ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла и реабилитированные лица. Карты действуют на всех видах городского пассажирского транспорта, пригородных и внутрирайонных маршрутах, а также на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Более 39,2 тыс. федеральных льготников получили электронные социальные проездные билеты. К ним относятся семьи с детьми-инвалидами, инвалиды, чернобыльцы, инвалиды войны, ветераны боевых действий и другие категории граждан. В 2025 году электронный билет пополняется ежемесячно на 330 руб. Количество поездок по такому билету не ограничено.

Для лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов, выдается отдельный электронный билет с пополнением на 660 руб. в месяц.

«За семь месяцев 2025 года по городским и внутрирайонным маршрутам ежемесячно совершали поездки около 26 тыс. региональных льготников. Автомобильным транспортом пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, а также железнодорожным транспортом воспользовались 14,6 тыс. льготников»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленным «Ъ-Ростов» данным, министерство транспорта Ростовской области является главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий транспортным предприятиям для компенсации недополученных доходов от льготного проезда.

