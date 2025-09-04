На «Формуле-1» будут пить безалкогольное игристое от Moet Hennessy

«Формула-1» (F1) подписала соглашение о партнерстве с производителем напитков Moet Hennessy.

Соглашение предусматривает поставку на соревнования F1 безалкогольных игристых вин French Bloom. Они станут одними из официальных напитков F1, будут подаваться на гонках и других мероприятиях. Это партнерство — часть более широкого соглашения F1 с компанией LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton на $1 млрд, заключенного в прошлом году и рассчитанного на десять лет.

Компания French Bloom была создана в 2019 году на юге Франции, она производит безалкогольные игристые вина из винограда сортов шардоне и пино-нуар. В 2024 году LVMH купила контрольный пакет акций компании. «Когда мы выпустили наши первые партии в 2021 году, никто из нас даже представить не мог, что мы будем объявлять о партнерстве с "Формулой-1",— заявила соосновательница French Bloom Мэгги Фрержан-Теттенже.— Но за последние годы и в спорте, и в производстве безалкогольных напитков многое изменилось».

Яна Рождественская