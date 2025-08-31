Австралиец оторвался по самые Нидерланды

Гран-при Нидерландов, завершившийся в воскресенье победой Оскара Пиастри, не исключено, окажется решающей гонкой в борьбе за титул чемпиона «Формулы-1» в этом сезоне. Напарник австралийца по McLaren и единственный его конкурент в битве за чемпионство Ландо Норрис просто не финишировал из-за технических проблем. В результате его отставание от Пиастри увеличилось сразу до 34 очков. Вторым был любимец местной публики Макс Ферстаппен из Red Bull. На третье место впервые в карьере поднялся 20-летний Изак Аджар (Racing Bulls). Только четыре гонщика добивались такого успеха, будучи моложе Аджара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщики Макс Ферстаппен, Оскар Пиастри и Изак Аджар

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Гонщики Макс Ферстаппен, Оскар Пиастри и Изак Аджар

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Нидерландов, проведя отличную гонку, в которой лично у него событий было немного. Он уверенно отработал на старте, сохранив первое место, и на этом, собственно, самое интересное для него закончилось. До финиша первый номер McLaren добрался совершенно спокойно. И это несмотря на то, что саму гонку бедной на происшествия назвать очень трудно. По ходу этапа на трассе несколько раз появлялась машина безопасности. То из-за того, что Льюис Хэмилтон, уж очень широко вошедший в поворот, разбил свой Ferrari об отбойник. То из-за того, что другой гонщик команды Шарль Леклер пострадал в битве с Кими Антонелли из Mercedes — итальянец в полицейском стиле отправил Леклера в тот же отбойник, о который ранее разбил машину Хэмилтон. То из-за того, что нужно было убрать обломки из-за очередного столкновения гонщиков второго и третьего эшелонов.

Каждый раз после появления машины безопасности пелотон собирался. А значит, у еще одного гонщика McLaren Ландо Норриса стабильно появлялись шансы все-таки навязать напарнику борьбу за лидерство. Первый, к слову, он упустил, зевнув на старте рывок Макса Ферстаппена и пропустив четырехкратного чемпиона на второе место. Позицию британец довольно быстро вернул, однако подобраться к Пиастри на расстояние атаки ему никак не удавалось, хотя из боксов его активно призывали уже включаться. Не помогали, как уже было сказано, и искусственно созданные возможности. А всего за несколько кругов до финиша, когда казалось, что очередной, уже пятый подряд дубль McLaren неизбежен, Норрис сообщил команде, что чует какой-то непонятный запах в машине.

«Я не понимаю, я что, горю?» — спросил он.

Из-под кокпита McLaren действительно шел дым. Не прошло и пяти секунд, как Норрис остановился, и снова на трассе появилась машина безопасности.

Теперь уже у Ферстаппена появился шанс навязать Пиастри борьбу. Но опытнейший голландец и не пытался этого делать. Уровень Red Bull он знает (по словам, Ферстаппена, болячки команды после почти месячного перерыва, на который уходил чемпионат, никуда не делись), уровень McLaren, выступающего в своей лиге, тоже очевиден. Так что Пиастри и Ферстаппен просто ехали до финиша. А вот следом за ними до него добрался Изак Аджар. 20-летний француз, проводящий свой дебютный сезон в «Формуле-1», никогда еще выше шестого места не забирался. Моложе него, а Аджару в воскресенье было 20 лет 11 месяцев и 3 дня, на момент такого успеха вообще были только четыре гонщика (раньше всех в топ-3 сумел в 2016 году попасть сам Ферстаппен — в 18 лет 7 месяцев и 15 дней). Так что неудивительно, что радовался Изак Аджар так, словно только что стал чемпионом мира. Не в пример тому же Пиастри, который к победе отнесся спокойно. Хотя для него-то как раз она вполне может оказаться важнейшей в сезоне. Ведь провал Норриса означает, что теперь Пиастри опережает напарника на 34 очка. Много, даже учитывая, что до конца чемпионата еще девять гонок. На фоне изумительной стабильности австралийца отыграть такой дефицит Норрису будет очень трудно.

Александр Петров