В Ростове медианная цена аренды однокомнатной квартиры достигла 30 тыс. рублей

По данным на август медианная стоимость сдаваемых в Ростове-на-Дону квартир всех типов составляет 33 тыс. руб., наиболее популярных у арендаторов однокомнатных квартир — 30 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисами Яндекс Аренда и Яндекс Маркет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вторая половина лета и начало осени — высокий сезон на рынке долгосрочной аренды, отмечается в сообщении пресс-службы сервисов. В августе 2025 года в Ростове-на-Дону число просмотров объявлений о сдаче жилья в сравнении с июлем выросло на 61,1%.

Почти половина опрошенных (44%) выбирают квартиры с телевизором, интернетом и кондиционером, 33% рассматривают для аренды жилье с плитой, холодильником и стиральной машиной. Каждый десятый (10%) ориентируется на наличие дополнительных устройств, которые обычно не считаются обязательными — посудомоечных машин и элементов «умного дома».

Мария Иванова