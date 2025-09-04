Глава СКР потребовал доклад по делу о махинациях с жильем в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом по факту махинаций с жилой недвижимостью в Челябинской области, в результате которых были нарушены права инвалида. Доклад о ходе расследования поручено представить исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Константину Правосудову, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о незаконных действиях южноуральской пенсионерки, которая провела мошенническую сделку по продаже квартиры, в результате которой были нарушены права инвалида. При этом пожилая жительница региона действовала по указанию третьих лиц и сама стала жертвой мошенник.

По этим фактам СУ СК России по Челябинской области возбудило и расследует уголовное дело.