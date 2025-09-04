В полиции ХМАО опровергли данные о росте преступности мигрантов на 150%

В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО — Югра) опровергли информацию о росте преступности среди мигрантов более чем в полтора раза в первые семь месяцев 2025 года. Ранее такие данные озвучил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Господин Миронов заявил, что в Югре возник «паралич власти» на фоне «разгула этнической преступности» и не исключил возможности введения в регионе «прямого президентского правления», сообщили в пресс-службе СРЗП. «Обратимся к официальной статистике о результатах деятельности регионально УМВД по линии миграции за семь месяцев 2025 года. Оказывается, если за весь прошлый год число преступлений, совершенных мигрантами в регионе, выросло на 6%, то за семь месяцев 2025-го — больше чем в полтора раза!»,— сказал Сергей Миронов.

В пресс-службе югорской полиции сообщили, что за первые восемь месяцев 2025 года число выявленных преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 51,4% и составило 427 дел. В УМВД пояснили, что увеличение этого показателя объясняется многоэпизодными уголовными делами — в одном таком деле может быть до 75 эпизодов преступления. При этом количество мигрантов, которые совершили преступления, снизилось на 22% — до 160 человек. Большинство таких дел (64%) связано с оборотом наркотиков, их общее число составило 278.

«Несмотря на значительное число преступлений, совершенных иностранцами, более половины (65% или 278) составляют инициативно выявленные сотрудниками полиции округа. Мигрантами совершено 6,2% от общего числа направленных в суд преступлений совершенных на территории автономного округа»,— рассказали в полиции. Всего за восемь месяцев, по данным ведомства, приняли 248 решений об административном выдворении иностранных граждан, фактически было выдворено 302 лица. Запретили въезд в Российскую Федерацию 1,3 тыс. иностранцам, 29 иностранных граждан или лиц без гражданства были депортированы.

Анна Капустина