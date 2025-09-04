В Ростовской области работают три вида финансовой поддержки МСП в 2025 году

Ростовская область предлагает малому и среднему бизнесу в 2025 году финансовую поддержку в виде микрозаймов до 5 млн руб. под 0,5% годовых, гарантийную помощь до 70% от суммы кредита и лизинг с лимитом до 30 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

По информации ведомства, микрозаймы выдает АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на сумму до 5 млн руб. по ставке от 0,5% годовых.

Поручительства предоставляет НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» — до 70% от суммы обязательства при отсутствии залога для получения кредита или банковской гарантии. Вознаграждение составляет от 0,25% в год.

Лизинговые услуги оказывает АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области». Компания предоставляет финансовую аренду для покупки коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования с лимитом до 30 млн руб., удорожанием от 4,5% в год на срок до 6 лет.

«Помимо финансовых мер, предприниматели получают консультационную и образовательную поддержку. Специалисты помогают с правовыми, бухгалтерскими и маркетинговыми вопросами, регистрацией ИП и ООО, оформлением товарных знаков и сертификацией. Для начинающих бизнесменов проводят семинары, тренинги и краткосрочные программы. Также предоставляются офисные помещения по льготной ставке в бизнес-инкубаторе и оборудованные рабочие места в центрах «Мой бизнес»»,— пояснили в пресс-службе минэкономразвития.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», федеральный уровень власти устанавливает для МСП пониженные страховые взносы. Для предприятий обрабатывающих производств и IT-организаций с госаккредитацией действует единый тариф 7,6% с выплат сверх МРОТ.

Валентина Любашенко