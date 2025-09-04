В Челябинской области усилят контроль за водохранилищами из-за обильных дождей

Муниципалитеты Челябинской области усилят контроль за состоянием гидротехнических сооружений. За уровнем воды в водохранилищах будут наблюдать из-за обильных осадков на этой неделе, сообщает пресс-служба регионального минэкологии.

Согласно информации гидрометцентра, в выходные ожидаются грозы и сильные ливни.

На оперативном совещании в ведомстве была озвучена информация о состоянии ГТС в Сатке, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Аше, Юрюзани, Златоусте, Миассе, Верхнем Уфалее, Нязепетровске и Кусе. В настоящий момент подтопления не зафиксированы.