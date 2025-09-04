Путин: на Дальнем Востоке возник дефицит газа

В ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Он призвал решать в приоритетном порядке и с учетом роста экспортных обязательств вопрос обеспечения газом в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО

Фото: пресс-служба президента РФ

«Уже сейчас видны признаки его (газа. — "Ъ") дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, одним из основных источников поставок для региона должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина. Он попросил доложить на совещании, как обстоят дела с его запуском.

Сегодня Владимир Путин также призвал эффективнее использовать уголь в энергетике на Дальнем Востоке. По его словам, запасов в России «на тысячу лет».