Путин призвал использовать уголь, которого России «на тысячу лет хватит»

Владимир Путин призвал эффективнее использовать уголь в энергетике на Дальнем Востоке. По его словам, это особенно важно в условиях возможного дефицита газа. Заявление прозвучало на презентации результатов развития регионов ДФО, которая проходит в рамках Восточного экономического форума. Сегодня у президента запланировано также совещание по развитию энергетики региона.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на ВЭФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас намечается дефицит газа, у нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). — У нас требует развития сетевое хозяйство».

При этом он подчеркнул, что в России угля «чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит». Он уверен в том, что уголь «можно гораздо эффективнее использовать» одновременно «при соблюдении всех экологических требований».