Похищенный нацистами «Портрет женщины» окончательно найден в Аргентине

Живущая в Аргентине дочь видного нациста Фридриха Кадгиена Патрисия Кадгиен передала федеральной прокуратуре «Портрет женщины» итальянского живописца Витторе Джузеппе Гисланди. Картину похитили в Нидерландах нацисты во время Второй мировой войны. Недавно ее случайно обнаружили в доме Патрисии, а потом картина опять пропала.

Как сообщает аргентинское издание La Capital Mar del Plata, федеральный прокурор Даниэль Адлер представил «Портрет женщины» на специальной пресс-конференции. Он рассказал, что Патрисия Кадгиен задержана по подозрению в попытке скрыть картину и в хранении других произведений искусства, похищенных нацистами.

По оценкам профессора искусствоведения Ариэля Бассано, «Портрет женщины» находится «в хорошем для своего возраста состоянии, а написан он был в 1710 году». Эксперт оценивает стоимость картины примерно в $50 тыс., но, по его словам, это базовая цена, а на аукционе она может вырасти и до $180 тыс. Наследники голландского коллекционера Жака Гоудстиккера, у которого «Портрет женщины» и был похищен в годы войны, намерены добиваться возвращения картины себе.

Алена Миклашевская