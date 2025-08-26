Украденную нацистами картину «Портрет женщины» неожиданно нашли в Аргентине

Работу ХVII века итальянского живописца Витторе Джузеппе Гисланди обнаружили в Аргентине спустя 80 лет после исчезновения в ходе Второй мировой войны. «Портрет женщины» вместе со многими другими картинами был похищен нацистами в Нидерландах у местного коллекционера-еврея Жака Гоудстиккера. Потом они оказались у Германа Геринга, но после 1945 года их следы были потеряны.

Фото: Cultural Heritage Agency of the Netherlands Фото: Cultural Heritage Agency of the Netherlands

Картину случайно обнаружили на сайте аргентинского агентства недвижимости среди интерьерных фотографий дома в городе Мар-дель-Плата. В доме живет дочь Фридриха Кадгиена — высокопоставленного нациста, который известен тем, что был одним из финансовых советников Адольфа Гитлера и Германа Геринга. Считается, что именно Кадгиен занимался распределением и продажей похищенных у евреев дорогостоящих предметов искусства. После поражения нацистов Кадгиену удалось отделаться небольшим сроком заключения, и в 1950 году он уехал в Южную Америку. Вскоре он стал предлагать посреднические услуги западногерманским промышленным компаниям и латиноамериканским фирмам и банкам. Умер он в 1978 году.

После того как о находке стало известно, наследники Жака Гоудстиккера заявили о планах судиться с наследницей Кадгиена, чтобы вернуть картину. Эксперты в области искусства заявляют, что у них есть хорошие шансы на возвращение полотна, которое, впрочем, необходимо проверить на подлинность.

Евгений Хвостик