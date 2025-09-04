El Mundo: Михаил Фридман просит Испанию помочь в снятии санкций ЕС

Российский миллиардер Михаил Фридман обратился к правительству Испании с просьбой помочь со снятием введенных против него европейских санкций. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Фридман

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В обращении в МИД Испании предприниматель отметил, что санкции, включающие в числе прочего заморозку активов и запрет на поездки по ЕС, мешают его бизнесу, и указал на свои многомиллионные вложения в экономику страны. В частности, что контролируемая им сеть супермаркетов Dia (2,3 тыс. магазинов) обеспечивает работой 100 тыс. человек и приносит экономике €6,8 млрд. Господин Фридман также заявил о возможных дальнейших инвестициях в Испании, в частности, в энергетической сфере.

Евросоюз ввел санкции в отношении основателей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена в апреле 2022 года. Господин Фридман уже несколько лет добивается снятия санкций. Ранее сообщалось, что Венгрия призвала исключить его из санкционного списка ЕС. За это же выступают Словакия и Люксембург. В 2024 году Европейский суд постановил снять с господина Фридмана санкции, наложенные в феврале 2022 года, но оставил в силе ограничения, которые Совет ЕС ввел в марте 2023-го.

