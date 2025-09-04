В новом составе гордумы Ростова большинство мест может достаться «Единой России»

«Единая Россия» может занять большинство мест в новом составе Ростовской городской думы на сентябрьских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса (находятся в распоряжении «Ъ-Ростов»), проведенного исследовательским центром Russian Field.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 26 августа по 2 сентября. В нем приняли участие 1,2 тыс. жителей Ростова, без учета затруднившихся ответить (20,3% от выборки) и не намеренных голосовать (13,6% от выборки). Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Ростовскую городскую думу проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Лидерами «чистого» рейтинга стали представители партии «Единая Россия», набрав 47,4% голосов опрошенных.

На втором месте расположились представители КПРФ, набравшие 16,3% голосов участников опроса. На третьем — «Новые люди» (14,1%), на четвертом — ЛДПР с 13,3%. Замкнули список кандидаты от «Справедливой России», за них свой голос согласны отдать 7% респондентов.

В сентябре жители Ростова выберут 40 депутатов думы: 30 — в одномандатных избирательных округах, еще 10 мандатов будут распределены по партийным спискам.

Наталья Белоштейн