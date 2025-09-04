ФАС допустила продление запрета на экспорт бензина для нефтяников

Власти могут продлить на октябрь запрет экспорта бензина для нефтяников, чтобы обеспечить поставками внутренний рынок. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

О возможности такого сценария его спросили в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Господин Королев ответил, что «рассматриваются все варианты». «Нам необходимо в первую очередь наполнить внутренний рынок, и только потом направлять на остальные. Внутренний рынок — наш приоритет»,— сказал замглавы ФАС (цитата по «РИА Новости»).

Правительство продлило действующий с августа запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей на весь сентябрь. Для непроизводителей запрет будет действовать — до 31 октября. По данным “Ъ”, Минэнерго планирует обратиться к нефтекомпаниям с просьбой снять дополнительные объемы дизтоплива с трубопроводного экспорта и перенаправить на внутренний рынок.

