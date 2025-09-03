Бензин не находит баланс

Власти думают о стабилизации топливного рынка. В числе предлагаемых мер — перенаправление части экспортных объемов дизтоплива на внутренний рынок и усиление мер по борьбе с автоматизированными торговыми системами, которые могут усугублять нехватку предложения. В среду оптовые цены на АИ-95 установили новый рекорд, а дизтопливо подорожало до максимума с начала года.

Как рассказал источник “Ъ” в отрасли, дополнительные меры стабилизации цен на топливо обсуждались 3 сентября на совещании в Минэнерго под руководством первого заместителя министра Павла Сорокина.

По словам собеседника “Ъ”, Минэнерго планирует обратиться к нефтекомпаниям с просьбой снять дополнительные объемы дизтоплива с трубопроводного экспорта и перенаправить на внутренний рынок. Кроме того, по данным источника “Ъ”, Минэнерго призвало участников торгов закупать топливо регулярно и равномерно, указав на готовность нефтекомпаний продавать его по более низким ценам. Участникам рынка также предложено сообщать о случаях, когда вертикально интегрированные нефтекомпании сокращают отгрузки мелкооптовым покупателям. Совету секции нефтепродуктов Петербургской биржи, добавил источник “Ъ”, поручено подготовить предложения по повышению эффективности мер по борьбе с автоматизированными торговыми системами. В Минэнерго и на Петербургской бирже оперативные комментарии не предоставили.

Цены на бензин на Петербургской бирже резко ускорились в конце июля на фоне высокого сезонного спроса и аварий на НПЗ.

В августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. 20–21 августа цены перешли к снижению, но в конце месяца снова начали расти.

По данным “Ъ”, нефтекомпании могли перестать сдерживать цены, так как не опасаются потери демпфера за август. Как рассказывали источники “Ъ”, правительство планирует «ретроспективное применение положений» об увеличении диапазона отклонения биржевых цен на АИ-92 с 10% до 15% и дизтопливо с 20% до 25%, что позволит получить выплаты.

Цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 3 сентября выросли на 0,75%, до 82,38 тыс. руб. за тонну, установив новый рекорд. Предыдущий максимум — 82,25 тыс. руб. за тонну — был зафиксирован 19 августа. АИ-92 подорожал на 1%, до 70,64 тыс. руб. за тонну. Цены на дизтопливо выросли на 1,51%, до 62,41 тыс. руб. за тонну, максимума с начала года.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что для рынка в текущих условиях будет достаточно дополнительных 300 тыс. тонн дизтоплива. По его словам, оперативная прокачка такой партии через линейную производственно-диспетчерскую станцию Центрального региона позволит охладить рынок в период уборочной кампании. Для стабилизации внутренних оптовых цен на дизтопливо можно снять с экспорта 2–3 процентных пункта, отмечает старший аналитик БКС Кирилл Бахтин. По его оценке, около 40% производимого объема дизтоплива направляется на экспорт. Источник “Ъ” в отрасли подчеркивает, что перенаправление дизтоплива с трубопроводного экспорта на внутренний рынок возможно не раньше октября, так как поставки на сентябрь уже полностью реализованы.

Российский топливный союз указывал на резкий рост использования алгоритмических систем при покупках нефтепродуктов на бирже в начале 2024 года. Глава союза Евгений Аркуша пояснял «Интерфаксу», что подобные «роботы» скупают все лоты, а добросовестные покупатели вынуждены приобретать товар после завершения торгов у перекупщиков. Биржа тогда сообщала, что изменила критерий выявления недобросовестной торговли. В него включены подача заявок на покупку за временной период, не превышающий одной секунды, указание цены, увеличивающей рыночную цену до предельных значений, а также покупка таким образом более 35% объема реализации товара.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев подтверждает, что алгоритмические торговые программы в периоды дефицита усугубляют ситуацию, выставляя множество заявок и блокируя ликвидность.

По его мнению, с такими системами можно бороться через залоги, технические ограничения на заявки и изменение правил торгов.

Ранее правительство продлило эмбарго на экспорт бензина для стабилизации ситуации на топливном рынке. До 30 сентября запрет будет в том числе для производителей нефтепродуктов. С 1 октября ограничения для последних будут сняты, для остальных экспортеров сохранятся до 31 октября. Но, отмечали собеседники “Ъ”, сегодня существенного влияние на рынок эмбарго не оказывает (см. “Ъ” от 21 августа). Максим Дьяченко говорит, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от сроков окончания внеплановых ремонтов НПЗ и увеличения производства.

Ольга Семеновых