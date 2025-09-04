Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока идет опережающими темпами. Он назвал это приоритетом для страны.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа»,— сказал президент на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

Сегодня на совещании Владимир Путин призвал проработать строительство гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке и предусмотреть источники их финансирования. Кроме того, глава государства заявил, что Россия должна заняться развитием атомной генерации, которая относятся к зеленой энергетике.

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все