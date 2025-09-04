Путин назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока идет опережающими темпами. Он назвал это приоритетом для страны.

«Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа»,— сказал президент на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

Сегодня на совещании Владимир Путин призвал проработать строительство гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке и предусмотреть источники их финансирования. Кроме того, глава государства заявил, что Россия должна заняться развитием атомной генерации, которая относятся к зеленой энергетике.