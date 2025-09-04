Путин: Россия должна развивать атомную генерацию

Атомная энергетика традиционно является сильной отраслью в России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, проекты в области атомной генерации соответствуют зеленой энергетике. Он считает, что нужно дальше активно развивать это направление.

Владимир Путин на ВЭФ

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на ВЭФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин поднял эту тему на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Он напомнил, что в регионе успешно реализуют Якутскую и Чукотскую атомные электростанции малой мощности. Планируется строительство Приморской и Хабаровской АЭС, а также плавучей атомной электростанции.

«Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике. У них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление»,— подчеркнул Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Ъ», в секторе атомной энергетики наметился новый устойчивый тренд. Спрос со стороны как российских, так и иностранных потребителей смещается в сторону реакторов малой мощности, способных обеспечить электроэнергией отдаленные и труднодоступные районы. Разные страны пытаются реализовать более 70 проектов в этой области.

