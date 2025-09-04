Топ-менеджера ГК «Компьюлинк» Олега Попова приговорили к 4,5 года за хищение

Лефортовский районный суд Москвы признал виновным в хищении бюджетных средств топ-менеджера ГК «Компьюлинк» и учредителя «Энергофита» Олега Попова. Его приговорили к 4,5 года общего режима. При этом фигуранта освободили в зале суда, так как он фактически отбыл срок, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Уголовное дело возбудили в 2020 году, с того же времени Олег Попов находился под арестом. Следствие установило, что топ-менеджер с другими руководителями «Компьюлинка» похитил деньги при строительстве шести блочно-модульных котельных в городе Котовск Тамбовской области. Они завысили стоимость оборудования для котельных. Ущерб от преступления оценили более чем в 119 млн руб.

Гособвинение запрашивало для топ-менеджера 5 лет лишения свободы. Адвокат фигуранта Игорь Симонов отмечал, что дело основано не на претензиях заказчика, а на расчетах экспертов МВД. По его словам, господин Попов также не имел права заключать контракты. Кроме того, представитель фонда, с которым заключался контракт на строительство, не имеет претензий к обвиняемому и не считает себя потерпевшим.

По делу проходили еще три фигуранта: Юрий Чернышов, Юрий Данилюк и бывший вице-губернатор Тамбовской области по ЖКХ Игорь Кулаков. Последние двое в 2024 году заключили контракт с Минобороны и уехали на СВО. Юрий Чернышов скончался в СИЗО в январе прошлого года.

Никита Черненко