Гособвинение требует пять лет лишения свободы для руководителя ГК «Компьюлинк»

Прокуратура потребовала наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет для топ-менеджера крупной IT-компании «Компьюлинк» Олега Попова. Как сообщил «Ведомостям» его адвокат Игорь Симонов, его доверитель к настоящему времени пробыл в СИЗО уже 4,5 года. Уголовное дело рассматривается Лефортовским судом Москвы.

Олег Попов вместе с другими руководителями «Компьюлинка» подозревается в хищении бюджетных средств при строительстве в городе Котовск Тамбовской области шести блочно-модульных котельных. По версии следствия, мэрия при формировании сводных сметных расчетов не осуществила мониторинг цен на оборудование для котельных, в связи с чем его проектная стоимость была явно завышена. По подсчетам следователей, это повлекло неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 100 млн руб.

В январе прошлого года в СИЗО скончался один из подозреваемых по делу — Юрий Чернышов. Также в 2024 году еще двое подозреваемых — топ-менеджер «Компьюлинка» Юрий Данилюк и бывший вице-губернатор Тамбовской области по ЖКХ Игорь Кулаков заключили контракт с Минобороны и убыли в зону проведения СВО. Таким образом, единственным подсудимым сейчас остается Олег Попов.

Влад Никифоров, Иркутск