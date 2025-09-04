В школе в Югорске открылся первый железнодорожный класс

В средней школе №2 в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) открылся первый в городе профильный класс РЖД, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). В нем 27 девятиклассников будут изучать основы железнодорожного дела.

Фото: Пресс-служба СвЖД

Проект реализован благодаря сотрудничеству школы, Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) и станции Геологическая на СвЖД. Для обучения школьников основам профессии пилотными стали специальности дежурного по железнодорожной станции и инженера путевого хозяйства. Для этого подготовлена техническая база: после получения теоретических знаний по управлению стрелками и сигналами ученики смогут закреплять их в Центре практического обучения на станции Верхнекондинская — там есть тренировочный пульт электрической централизации. В будущем планируется расширение перечня специальностей.

Торжественное открытие железнодорожного класса прошло 1 сентября. Школьники получили удостоверения учащихся профильного класса и памятные подарки. Первый урок прошел в формате экскурсии по станции Геологическая — ребята узнали об истории участка железной дороги Ивдель — Обь (Приобье), а также об организации работы станции и вокзала. Представители РЖД также рассказали о возможностях продолжения обучения в специализированных колледжах и вузах, при этом школьники могут остаться учиться в профильном классе до 11 класса.

Напомним, в сентябре прошлого года лекционный «Поезд знаний» проехал по Свердловской, Тюменской области и ХМАО-Югре. На крупных станциях в программу была включена экскурсия по вокзалу и знакомство с основными железнодорожными профессиями. Почти 2 тыс. детей ознакомились с правилами безопасного поведения в зоне движения поездов.

Ирина Пичурина