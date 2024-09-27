СвЖД запустила для детей лекционный «Поезд знаний»

В сентябре лекционный «Поезд знаний» проехал по Свердловской, Тюменской области и ХМАО-Югре. На 12 станциях магистрали были проведены познавательные программы для почти 2 тыс. детей из Тавды, Туринска, Артемовского, Каменска-Уральского, Богдановича, Камышлова, Талицы, Тюмени, Тобольска, Нижневартовска, поселков Демьянка и Салым. Далее поезд отправится в Пермский край, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект предназначен для учеников младших и средних классов. В вагоне-лектории детям объясняют правила безопасного поведения в зоне движения поездов: как правильно переходить через ж/д пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов и т.д. Полученные знания дети закрепляют с помощью интерактивной программы с аниматорами.

В вагоне-экологической лаборатории школьникам рассказывают о важности защиты окружающей среды. «Дети пробуют самостоятельно провести замеры уровня шума, кислотности PH-воды и температуры почвы. На крупных станциях в программу включена экскурсия по вокзалу и знакомство с основными железнодорожными профессиями, посещение пожарного поезда»,— рассказали в СвЖД.

Полина Хабарова