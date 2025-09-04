Генпрокуратура проверит ГИБДД и Ространснадзор после жалоб бизнеса

Генпрокурор Игорь Краснов на полях Восточного экономического форума встретился с представителями бизнеса. Один из предпринимателей пожаловался ему на «серьезные барьеры», которые приходится преодолевать при реализации инвестиционных проектов. Господин Краснов после этого поручил проверить ГИБДД и Ространснадзор.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Согласно пресс-релизу надзорного ведомства, жалобу озвучил неназванный индивидуальный предприниматель из Хабаровска. Он рассказал о проблеме с организацией съездов и присоединений к автомобильным дорогам. По его словам, у хозяйствующих субъектов уходит много времени на согласование после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это приводит к снижению трафика на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, считает бизнесмен.

Игорь Краснов поручил «незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере», рассказали в генпрокуратуре.

В России с марта 2022 до конца 2024 года вводили временный мораторий на проверки бизнеса. Как выяснил «Ъ», с начала 2025 года число проверок на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований выросло сразу более чем на четверть по сравнению с первой половиной 2024 года. Точность такого рода инспекций также подросла: контролеры выявляли нарушения в 88% случаев против 85% годом ранее.

