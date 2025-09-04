Силы ПВО России уничтожили 299 дронов ВСУ и четыре управляемые авиабомбы

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 299 БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны.

С 00:00 по 6:00 мск средства ПВО отразили 46 атак украинских БПЛА над территорией России и Черным морем. Из них 24 дрона были сбиты над Ростовской областью, 16 — над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем и два — над Волгоградской областью.

Кроме того, за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по украинской транспортной инфраструктуре, пунктам управления, местам сборки дронов дальнего действия, складами боеприпасов.