Коммунисты из Каменска-Уральского объявили о переходе из КПРФ в партию «Зеленые»

Коммунисты прекращают работу местного отдаления КПРФ в Каменске-Уральском (Свердловская область) и переходят в партию «Зеленые», заявил в видеообращении первый секретарь каменского горкома партии Борис Идиатулин на фоне 10 человек. По его словам, объединение превратилось в «семейный подряд» первого секретаря свердловского обкома КПРФ, вице-спикера регионального заксобрания Александра Ивачева.

«Там, где должны воспитываться кадры, настоящие борцы за народное дело, мы видим лишь дележ должностей между женой, братом, кумом и сватом. Тех, кто честно и преданно трудился на земле, кто боролся за людей, беспардонно выталкивают вон, заявляя, что отныне семья Ивачевых в услугах простых коммунистов больше не заинтересована»,— сказал господин Идиатулин.

Он пожаловался, что кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев «свел предвыборную программу к саморекламе вместо реальной борьбы». «Видим попытки сыграть в шоу, где кандидат Александр Ивачев предстает супергероем из американских фильмов, а затем видим сомнительные истории с подкупом и скидками на алкоголь. Разве так должна выгладить работа коммуниста?»,— добавил глава каменского горкома. По словам Бориса Идиатулина, в партии «Зеленые» коммунисты намерены продолжить «поднимать реальные проблемы, говорить правду о воде, заводах, экологии и жизни сограждан».

В разговоре с «Ъ-Урал» Александр Ивачев подчеркнул, что местное отделение КПРФ в Каменске-Уральском продолжит свою работу. «Связываю ситуацию с тем, что на предстоящем голосовании на досрочных выборах губернатора ожидается высокий процент за представителя коммунистической партии. Власти пытаются снизить рейтинг компартии, но эти методы не эффективны. Чисто предвыборная история, нашли тех, кто согласился сделать публичное заявление за деньги», — пояснил он.

Господин Ивачев добавил, что из более чем 10 членов местного отделения КПРФ из партии вышли только «один-два человека». «В выходные проведем собрание, на котором выберем нового первого секретаря. Продолжаем работать и готовиться к избирательной кампании. Наблюдение, агитация, все идет по плану»,— заверил коммунист.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет 12-14 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. Помимо господина Ивачева на должность главы Среднего Урала претендуют врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), депутаты свердловского заксобрания Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). В рамках кампании кандидаты потратили на подготовку к выборам более 54 млн руб.

Василий Алексеев