В Подмосковье подростку грозит до 20 лет за поджог релейного шкафа

В Подмосковье 17-летний подросток поджег релейный шкаф ради вознаграждения, заявили в СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, 1 сентября на 47 км перегона «Гжель-Овражки» МЖД в темное время суток несовершеннолетний поджег релейный шкаф, который предназначен для переключения светофоров на железной дороге. Подозреваемый скрылся с места преступления, позже его задержали сотрудники правоохранительных органов. В СКР заявили, что указание по совершению теракта подростку дали в мессенджере, но обещанных денег он не получил.

Террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.