Кирилл Капризов подпишет с «Миннесотой» самый крупный контракт в истории НХЛ

Новый контракт российского форварда Кирилла Капризова с «Миннесота Уайлд» может стать самой крупной сделкой в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом изданию The Athletic заявил владелец команды Крейг Липольд.

Кирилл Капризов

Фото: David Becker / AP Кирилл Капризов

«Это будет колоссальная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучше человека и хоккеиста, чем Кирилл», — сказал господин Липольд. Ранее источники сообщали, что «Миннесота» предложила нападающему восьмилетний контракт, по условиям которого он будет получать около $15–$16 млн за сезон. Действующее соглашение Капризова с командой истекает в конце сезона-2025/26.

Кирилл Капризов может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории лиги по среднеговодой зарплате. На данный момент им является немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль. С этого сезона начнет действовать новый восьмилетний контракт, согласно которому среднегодовая зарплата форварда составит $14 млн.

Кириллу Капризову 28 лет. Он выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/21. В составе команды провел 344 матча, в которых набрал 407 очков (200 голов+207 результативных передач). По итогам дебютного сезона в НХЛ стал обладателем Calder Trophy — награды, вручаемой лучшему новичку. В 2018 году в составе сборной России Капризов завоевал золото Олимпиады. Он стал автором победного гола в овертайме финального матча против команды Германии.

Таисия Орлова