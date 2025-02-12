Проект создания сети ливневок в Гордеевском микрорайоне не прошел экспертизу

Проект строительства сетей ливневой канализации в границах улиц Маршала Казакова, Народной, Гордеевской и Московского шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода не прошел экспертизу. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Гордеевская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Улица Гордеевская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госучреждение области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Заказчиком проекта выступает муниципальное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». Документацию готовили три нижегородские компании: ООО «Инжкомпроект», ООО «Проектриск» и ООО «Истоки». Теперь авторы проекта должны доработать его и вновь направить на экспертизу.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в 2023 году мэрия выделила на проектные работы 50 млн руб. Сеть ливневок в Гордеевском микрорайоне необходима из-за его частных подтоплений во время дождей и таяния снега.

Контракт на проектирование заключили с ООО «Инжкомпроект» в октябре 2023 года, его стоимость составила 43,7 млн руб. Завершить работы необходимо было до конца октября 2024 года.

Ирина Швецова