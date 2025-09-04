На Дону прекращена деятельность таджикской автономии «Ватан»

УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным управлением Минюста прекратили деятельность Ростовской городской таджикской национально-культурной автономии «Ватан» (РГТНКА «Ватан»), члены которой причастны к совершению тяжких преступлений, а также распространению идей этнического превосходства в среде выходцев из центрально-азиатских республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иск ГУ Минюста о прекращении деятельности РГТНКА «Ватан» удовлетворен решением Первомайского районного суда 23 июня 2025 года. Данные о ликвидации автономии внесены в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 26 августа

«Деятельность РГТНКА «Ватан» стала широко известна в конце мая 2024 года, когда УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена противоправная деятельность одного из руководителей и трех активных членов организации, которые, действуя в составе группы лиц, осуществили похищение человека с целью вымогательства с него 100 тыс. руб.»,— отмечают в ведомстве.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по принудительному сговору»

Наталья Белоштейн