Ozon построит в Свердловской области таможенно-логистический центр в 2026 году

В Свердловской области в 2026 году построят крупный таможенно-логистический центр маркетплейса Ozon, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Соответствующее соглашение было подписано 4 сентября на Восточном экономическом форуме с компанией Ozon. «Это знаковое событие для экономики региона: сфера транспортировки и хранения обеспечивает более четверти инвестиций в основной капитал. Открытие такого центра усиливает позиции Свердловской области как "сухого порта" и способствует развитию торговли во всей стране»,— сказал господин Паслер.

Центр займет площадь до 3,5 тыс. кв. м. Здесь будут оформлять таможенные документы и хранить до их получения продукцию. Объект оснастят современной погрузочно-разгрузочной техникой и автоматизированными системами контроля и управления доступом. Инфраструктура центра позволит обрабатывать до 250 тыс. посылок в день, что сократит время доставки товаров.

По данным Дениса Паслера, за год число свердловчан, которые развивают свой бизнес с Ozon, достигло 14 тыс., а оборот составил 36 млрд руб., что на 33% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в Екатеринбурге планируют построить вторую очередь склада маркетплейса Wildberries на улице Перспективная. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Свердловской области во время торжественного открытия склада — он не работал более года после гибели работницы.

Ирина Пичурина