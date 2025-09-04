Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ликвидацию последствий землетрясения на Камчатке уйдет три года

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил «РИА Новости», что ликвидация последствий землетрясения, произошедшего 30 июля, займет как минимум три года. К этому сроку власти планируют достроить в Петропавловске-Камчатском новый детский сад взамен разрушенного. Сейчас, по словам господина Солодова, идет проектирование здания, а воспитанники распределены по другим учреждениям.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего из-за землетрясения на Камчатке были повреждены около 1,4 тыс. домов. Предполагается, что на восстановление инфраструктуры потребуется около 6-7 млрд руб., большая часть из которых пойдет на строительство детсада и школы. Жилищный фонд, по словам губернатора, пострадал минимально — «там скорее массовые мелкие повреждения».

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, волна цунами затопила несколько прибрежных районов.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все