На ликвидацию последствий землетрясения на Камчатке уйдет три года

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил «РИА Новости», что ликвидация последствий землетрясения, произошедшего 30 июля, займет как минимум три года. К этому сроку власти планируют достроить в Петропавловске-Камчатском новый детский сад взамен разрушенного. Сейчас, по словам господина Солодова, идет проектирование здания, а воспитанники распределены по другим учреждениям.

Всего из-за землетрясения на Камчатке были повреждены около 1,4 тыс. домов. Предполагается, что на восстановление инфраструктуры потребуется около 6-7 млрд руб., большая часть из которых пойдет на строительство детсада и школы. Жилищный фонд, по словам губернатора, пострадал минимально — «там скорее массовые мелкие повреждения».

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, волна цунами затопила несколько прибрежных районов.

Полина Мотызлевская